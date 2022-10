Nascondeva droga e armi | arrestato 54enne di Pannarano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Proseguono i controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio di controllo, nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno tratto in arresto undipoichè, all’esito di un controllo nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di più di 200 grammi di cocaina e di una pistola a tamburo completa di munizioni, il tutto nascosto all’interno di un recipiente in plastica custodito all’interno di un deposito. Oltre a tutto ciò, sono stati sottoposti a sequestro anche diversi strumenti per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e una somma di denaro in contante superiore ai mille euro. Il, dopo essere stato condotto presso gli uffici del ...