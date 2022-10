OA Sport

John Hunter Nemechek, regolarmente presente nellaSeries a bordo della vettura #4 del Kyle Busch Motorsports, guiderà al posto di Wallace nella giornata di domani quando si svolgerà la seconda tappa del 'Round of 8', corsa che potrebbe ...Tutti si sono fermati ai box a meno di 40 giri dalla bandiera a scacchi per l'ultima sosta in pit road, una situazione molto rischiosa che ha innescato una nuova caution. Un ruota è infatti 'uscita' ... NASCAR Truck Series, Miami: Majeski si prepara per Phoenix con un nuovo successo. Rhodes, C. Smith e Z. Smith in finale We now know who will fight for the 2022 NASCAR Truck Series championship in the finale at Phoenix Raceway, with the playoff grid cut in half in Saturday's penultimate race at Homestead-Miami Speedway.The NASCAR Cup Series run for the championship makes its only stop of the season in South Florida this weekend with the Dixie Vodka 400 on Sunday ...