Napoli | visite mediche gratuite alla Rotonda Diaz nel weekend | gli orari

(Di sabato 22 ottobre 2022). Il Villaggio della Salute sarà allestito in concomitanza con la Tennis Cup in corso in questi giorni, sul Lungomare Caracciolo. Sabato 22 e domenica 23, ci si potrà sottoporre adalle 10 alle 18, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... dichiara Riccardo Villari , Presidente Tennis Club' Sport e salute camminano di pari passo ..., ma anche per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l'......, ma anche per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l'... in occasione del torneo Atp di- ha dichiarato Antonio d'Amore, Direttore Generale del Cardarelli - .Ieri è stato il giorno delle visite, quelle istituzionali, ma anche quelle di colleghi ed amici. Nell’abitazione della poliziotta 32enne si sono recati il questore di Napoli Alessandro Giuliano ...Il pronostico di Roma-Napoli, match valido per l'undicesima giornata della Serie A, in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 ...