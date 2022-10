Napoli | Spalletti | ' Kvaratskhelia speciale | Mourinho super allenatore'

(Di sabato 22 ottobre 2022) In vista di Roma -, il tecnico Lucianoè intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, andare a mettere in campo le nostre qualità, come abbiamo ...

Ildi De Laurentiis: un modello, un simbolo, un'ispirazione per chi alle spalle non ha ... su tutti, un po' pilota di Formula 1 e un po' direttore artistico dello spettacolo del campo;...In vista di Roma -, il tecnico Lucianoè intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, andare a mettere in campo le nostre qualità, come abbiamo fatto già più ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Jose Mourinho, in vista di Roma-Napoli.(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - "Napoli è spettacolare in tutti gli aspetti e deve esserlo anche nel calcio". Luciano Spalletti lancia così la sfida alla Roma in vista del big match di domani all'Olimpico, ...