Musica e cinema | pronti due nuovi accordi | Napoli punta a crescere ancora

(Di sabato 22 ottobre 2022) “diventa sempre più Città dellae dell’audiovisivo. Il Comune ha approvato gli schemi di accordo per due protocolli d’intesa da sottoscrivere con Asso– l’associazione nazionale che riunisce organizzatori e produttori di spettacolili dal vivo – e con la RAI radiotelevisione italiana“. Lo rende noto il Comune di. “Con l’accordo fra il Comune e Asso, di durata biennale, s’intende promuovere la cultura delladal vivo, valorizzare il patrimoniole nonché le sue professionalità – in particolar modo napoletane – e realizzare interventi per la tutela e lo sviluppo del comparto locale delladal vivo, fare audience development e rafforzare il sistema dei live sul territorio – si spiega ...

Reggionline

... diedero prova di quella che nell'intervista rilasciata nel '97 per il documentario 'Modulazioni:per l'orecchio', Henry definivaconcreta in quanto strettamente 'correlata al corpo ...Dalle ore 14 , sempre sotto all'Ala di Ferro di piazza Cavour di nuovo spazio allae al ... Alle ore 21 ilTeatro Magda Olivero (Via Palazzo di Città 15) ospita lo spettacolo "... Festival Aperto: la musica si fonde con il cinema “Napoli diventa sempre più Città della Musica e dell’audiovisivo. Il Comune ha approvato gli schemi di accordo per due protocolli d’intesa da sottoscrivere con Assomusica – l’associazione nazionale ch ...Si parlerà dell’amicizia fra i due scrittori, ma anche dei rapporti con Calvino, del cinema di Francesco Rosi ... Si tratta di una installazione di Tim Murray-Browne & Music Hackspace ensemble. L’idea ...