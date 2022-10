Musetti-Kecmanovic oggi | Atp Napoli 2022 | dove vederla in diretta tv

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giornata importante per Lorenzo. Il tennista di Carrara, sabato 22 ottobre, sfiderà Miomir Kecmanovi? in semifinale all'Atp 250 di. Tra i due non ci sono precedenti. Il match, vista la posta in palio e le...

Matteo Berrettini e Lorenzoin campo per avere domenica l'ottava finale tutta italiana della storia e far concludere nel migliore dei modi un torneo tribolato. McDonald epermettendo Da Napoli, il nostro ...SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, sabato 22 ottobre come secondo match dalle ore 14:00 . La diretta televisiva è affidata a ...Semifinali con Berrettini e Musetti protagonisti a caccia di una finale tutta italiana. In campo anche la coppia Sonego/Vavassori ...Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in campo per avere domenica l’ottava finale tutta italiana della storia e far concludere nel migliore dei modi un torneo tribolato. McDonald e Kecmanovic permettend ...