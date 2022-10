Mourinho | “Napoli in testa alla classifica | ma il favorito ogni tanto perde”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Joséha parlatoviglia di Roma-. Il tecnico portoghese avvisa l’amico Spalletti: “Il”. Roma-è il big match dell’undicesima giornata di serie A. Joséin conferenza stampa ha presentato il match:SU ROMA-Come arriva la Romasfida con il? “Celik ancora non sarà con noi. Forse per la prossima partita di campionato giocherà. Dopo tante partite di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro, per recuperare minuti. Non c’èda dire, ilè la prima indopo dieci gare. Però abbiamo il diritto di giocare, pensare che ...

Conferenza stampa: il tecnico della Roma parla alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni Joséha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Roma e. CONDIZIONE - "Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik non saranno con noi. Celik potrebbe ...A pensarci bene, le conferenze disono come la vita. C'è un po' di tutto. C'è il ricordo struggente di Francesco Valdiserri, ... Partendo da una stella polare: la partita di domani col. "...ROMA Non si nasconde. Sa che il Napoli viene dato per favorito ma questo non lo disturba. Anzi, lo stuzzica. Per Mourinho, meglio partire a fari spenti in un big match come quello di domani sera.Nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Roma e Napoli, José Mourinho ha parlato anche di Nicolò Zaniolo e delle tre giornate di squalifica che il ...