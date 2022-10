Mourinho avverte Spalletti | “Napoli primo | ma il favorito ogni tanto perde”

Leggi su anteprima24

Roma – Joséparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Roma e. Il tecnico giallorosso inizia con un ricordo per Francesco Valdiserri, il ragazzo di diciotto anni, figlio di una coppia di giornalisti, scomparso tragicamente qualche giorno fa: "Vorrei mandare da tutti noi un abbraccio alla famiglia di Francesco Valdiserri, ai suoi genitori e a tutti quelli che oggi hanno pianto al funerale". Condizioni della squadra: "Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik non saranno con noi. Celik potrebbe rientrare nella prossima giornata di campionato. La condizione degli altri è buona, dopo tante gare di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro, abbiamo recuperato e allenato. Non c'è molto altro da dire. E' la prima in classifica dopo dieci gare ed è una classifica che ha già un significato, questo lo ...