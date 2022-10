MotoGP | Tardozzi punge Marc Marquez | “Ho un aggettivo per lui | ma meglio stare zitto Si comporta come uno da Moto3”

... lui era molto indispettito sulla situazione tecnica , ma alla fine, il punto chiave è il rapporto molto stretto che Ducati ha con Pecco - ha aggiunto- . Onestamente, dopo un paio di minuti ......quel punto pensavamo di dover scalare K2 e Himalaya insieme per risalire in classifica...'... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiLa classifica piloti: Bagnaia a +14 su Quartararo Bagnaia ...Come seguire, live in tv su Sky Sport MotoGP e in streaming le qualifiche, in diretta anche su Corrieredellosport.it ...Il team manager della Ducati Davide Tardozzi in un'intervista al podcast della MotoGp Last on the Brakes ha fatto mea culpa per alcuni errori commessi in avvio di stagione: "La Ducati deve scusarsi in ...