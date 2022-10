MotoGp Malesia | Bagnaia campione del mondo se | le combinazioni

Il sabato dellaci ha restituito unapura e imprevedibile, ennesimo tassello di un mondiale che è già nella storia. Per quanto ci si sforzi gli aiuti non sono previsti, anzi: Bagnaia, Quartararo ed ...Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio delladi. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso con il miglior tempo in 1.57.790, nuovo record della pista di Sepang, davanti a Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc ...Altra giornata no per il campione del mondo dell'anno scorso: "Le ultime sono state gare strane. Non sento pressione ma dobbiamo provare a cambiare qualcosa. Il dito Non sarà un problema" ...GP Malesia Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 - Luca Marini ha chiuso le qualifiche del Gran Premio della Malesia, penultima tappa del Motomondiale 2022, con il sesto tempo. Pronto a dire la sua in g ...