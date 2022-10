MotoGP | Jorge Martin | “Contento per la pole | ho rischiato di cadere diverse volte! Ho il passo giusto anche per la gara”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022)centra unaposition stellare al termine delle avvincenti qualifiche del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Sepang le emozioni non sono certo mancate in questa sessione, tra la caduta di Francesco Bagnaia, quella di Aleix Espargarò e un tempo, quello dellaposition messa a segno dallo spagnolo, che ha rasentato la perfezione. Il portacolori del team Ducati Pramac, infatti, ha ritoccato il record della pista scendendo a uno stellare 1:57.790 (il primo pilota a valicare il muro dell’1:58 sulla pista malese) dopo aver messo a segno già un 1:58.021 nel primo tentativo della Q2. Oggi, a quanto pare, non c’era storia per la partenza al palo, con il nativo di Madrid che, ancora una volta, ha confermato come sul giro secco sia ...