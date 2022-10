MotoGP | GP Malesia | i leader fanno crack nelle qualifiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Succede di tuttodel GP delladella. Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo collezionano almeno una caduta in testa, pregiudicando la loro performance. Partiranno domani dalla terza e dalla quarta fila. Lì davanti c’è spazio per gli outsider, con Jorge Martin autore di una pole da record., GP: gli orari della TV del penultimo round, GP: come vanno le? Comincia male il sabato per Bagnaia, cadutoFP3 e “condannato” alle Q1. Il torinese passa agevolmente il turno, assieme a Marc Marquez. Quartararo cadeFP4 e rimedia una frattura alla mano sinistra. È dichiarato fit per il resto del weekend, ma non essendo al 100%, ...

PROGRAMMA TV8 DOMENICA 23 OTTOBRE IN CHIARO 11.00 Moto3, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it 12.20 Moto2, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it 14.00, GP: gara - Differita integrale TV8, tv8.it Foto: LaPresseAndiamo a rivedere, quindi, gli highlights delle qualifiche di Sepang.GP Malesia Aprilia MotoGP 2022 - Parziale delusione per Aleix Espargarò al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Malesia, penultima prova del mondiale 2022 di MotoGP. Lo ...Il pilota spagnolo, terzo in qualifica, ha risposto a chi gli ha chiesto del perché cerca sempre le scie delle Ducati, in Q1 Miller, in Q2 Bagnaia: "Non posso fare diversamente, era quello che subivo ...