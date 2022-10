MotoGP GP Malesia 2022 | Martin | “Abbiamo il passo per vincere”

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Anche in Australia ero andato molto forte, di solito mi riescono sempre bene questi giri da qualifica. Sono contento perché sento che il feeling con la moto è tornato, ho spinto tanto fino al limite, in alcuni punti della pista ho rischiato di cadere. Sono contento di questo risultato e sento cheilper poter“. Così Jorgecommenta la pole position conquistata nel GP di, penultimo round del mondiale di. SportFace.

9.54 Appuntamento a domenica 23 ottobre: warm - up alle 4.40, gara alle 9.00. Il portacolori Prima Pramac Racing ha polverizzato il record della pista e scatterà davanti a Bastianini e Marc Marquez. Quartararo è 12° ... La penultima pole della stagione 2022 della classe MotoGP va ad un pazzesco Jorge Martin, autore di un 'folle' 1:57.790, che gli vale alla grandissima il ...