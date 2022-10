Moto2 | Ai Ogura precede Tony Arbolino e piazza la pole del GP di Malesia | 6° Augusto Fernandez

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Aiha conquistato laposition al termine delle qualifiche del Gran Premio di, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2022 e si è messo nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, pensando ovviamente alla sua battaglia per il titolo conche, invece, non è andato oltre la sesta casella della griglia. Sul tracciato di Sepang, quindi, il miglior tempo lo ha fissato il portacolori del team Kalex Idemitsu in 2:06.405 con 83 millesimi di vantaggio sul nostro(Kalex Elf Marc VDS), mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Kalex Flexbox) a 247. Quarta posizione per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 296, quinta per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha ...