Mosca | due morti in attacchi ucraini nella regione di Belgorod

(Di sabato 22 ottobre 2022) Due civili sono stati uccisi in seguito aglimeridionale russa di, vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, che in ...

RaiNews

All'Onu il rappresentante di Kiev ha lanciato nuove accuse all' Iran , per i droni ceduti a. ... E a Est, nella zona di Hirske , i russi hanno eretto una barriera anticarro dichilometri per ..."Ci sonomorti tra i civili", ha precisato Gladkov sui social media dopo i bombardamenti sulle "infrastrutture civili" nella città di Shebekino, dove quasi 15.000 persone sono rimaste senza ... Bombe russe su siti energia. Colpita Bakhmut con proiettili a grappolo, ci sono feriti - Kiev: dopo i raid russi 1,5 milioni di ucraini senza luce. La deputata Rudik: l'oscurità totale e il freddo stanno arrivando - Kiev: dopo i raid russi 1,5 milioni di ucraini senza luce Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il cardinale alla Festa del Foglio: “Il tempo non sta giocando a nostro favore, attenzione alla scintilla atomica” ...