Sono stati chiamati per soccorrere una donna, la proprietaria della casa, che aveva avuto un malore. Ma quando il 118 è entrato in una casa di corso Torino a Morara (provincia di Pavia), ha trovato ...Sono stati chiamati per soccorrere una donna, la proprietaria della casa, che aveva avuto un malore. Ma quando il 118 è entrato in una casa di corso Torino a Morara (provincia di Pavia), ha trovato ... Mortara, anziana ha un malore: i soccorritori trovano in casa oltre 40 cani e le carcasse di 4 animali morti Da tempo associazioni e vicini denunciavano le condizioni drammatiche in cui la proprietaria della casa teneva un numero altissimo di animali: ora sono stati tutti sequestrati e portati nei canili ...Il personale sanitario, viste le condizioni dell'alloggio, ha chiamato le forze dell'ordine. Le operazioni di sgombero sono durate ore, usando maschere per l'odore fortissimo. Un cucciolo è morto prop ...