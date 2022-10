Monza | Pessina | 'Milan grande rimpianto | orgoglioso di rappresentare la mia città da capitano'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Matteo, centrocampista del, è intervenuto a Dazn prima della partita con il, sua ex squadra: "Non ho mai avuto...

Pioli(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto;, Caprari; Mota. All. ...Commenta per primo Matteo, centrocampista del, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Milan , sua ex squadra: 'Non ho mai avuto l'occasione di esordire a San Siro con la maglia del Milan, è un ...0' Inizia il match: primo pallone per il M - Manca pochissimo al calcio d'inizio del match: il Milan scenderà in campo con terza maglia verde, mentre il Monza giocherà ...Di seguito le ultime su Milan-Monza raccolte dai nostri inviati: Milan-Monza - Sabato 22 ottobre, ore 18.00, stadio Meazza Arbitra Livio Marinelli,.