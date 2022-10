Mondiali femminili 2023 | l’Italia con Svezia e Argentina

(Di sabato 22 ottobre 2022)gironi – Sono stati sorteggiati questa mattina i gironi per la fase finale del Mondiale di calcio femminile in programma dal 20 luglio al 20 agostoin Australia e Nuova Zelanda. La Nazionale Italiana allenata da Milena Bertolini è stata sorteggiata nel girone G della competizione e affronterà, Sudafrica e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

