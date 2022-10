Mistero in carcere | il detenuto non si sveglia da 4 mesi | scoppia il caos

Leggi su chenews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una strana vicenda ha preso piede nei giorni scorsi. Un carcerato di 28 anni dormirebbe da. Nessuno sa come risolvere la situazione. Si muovono le associazioni, ecco cosa accade in. tra le tante vicende che stanno tenendo banco in questo momento c’è quella di un carcerato che dorme da. Una situazione che ha sorpreso le autorità e i cittadini italiani. Anche perché nessuno sa come modificare tale scenario. A tal proposito, si è mossa l’associazione Antigone nella persone di Susanna Marietti. Fonte foto: Adobe StockLa condizione delle carceri italiani sono sempre state un argomento molto sentito. Quanto sta accadendo nelromano di Regina Coeli, però, va oltre tale dinamiche. Qui si parla di un, di origini pakistane, di 28 anni che dorme da ...