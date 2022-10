(Di sabato 22 ottobre 2022) L'attriceè stata confermata come parte deldi, e qui si mostra in unadal film.Parte Uno si avvicina sempre di più, e oggi scopriamo qualcosa in più suldel nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Ethan Hunt: l'attricesarà infatti nei due film, e la possiamo ammirare in questadi scena. Come segnala anche ComingSoon.net, la star di Bloodline e Nightmare Cinemaè uno degli ultimi ...

Movieplayer

L'attrice cubana Mariela Garriga avrà un ruolo in Dead Reckoning 1 e 2: Christopher McQuarrie l'ha annunciato con una ...Di chi si tratterà Che personaggio interpreterà l'attrice cubana, e che connessioni avrà con Ethan Hunt e "il passato" diTom Cruise:: Protocollo Fantasma ... Mission: Impossible - Dead Reckoning, Mariela Garriga nel cast: guardate la prima foto L'attrice Mariela Garriga è stata confermata come parte del cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning, e qui si mostra in una prima foto dal film. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno si ...Dopo 2 settimane di sosta per la Nazionale torna oggi in campo la Serie A Gold con la 6^ giornata e per Carpi, in fondo a quota zero dopo 5 sconfitte, c’è l’esame più difficile, quello in casa della c ...