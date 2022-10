“Miracle – Storia di destini incrociati” | il film di Bogdan George Apetri

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dal 27 ottobre arriverà nelle sale italiane, distribuito da Trent, ildi” di. Presentato in Concorso Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, “di” è un’opera avvincente in perfetto equilibrio tra dramma e thriller, che racconta una vicenda imprevedibile analizzando al contempo le storture della società di un intero paese, la Romania di oggi. Ilè stato inoltre insignito del premio della Giuria Interreligiosa al Tertio Millennio, per “il coraggio nelle scelte di regia e per l’originalità nell’affrontare il tema della spiritualità in un ...

... risalente a diversi anni prima, precisamente al 1988 , realizzato in occasione di una registrazione per l'album "The" . Bohemian Rhapsody: significato evera Freddie Mercury/ Cosa non ...... il più prolifico e unito delladel gruppo'. Il brano fu realizzato nel 1988, durante le sessioni di registrazione per l'album ' The'. A dirigere la clip è stato Simon Lupton, che ha ...Dal 27 ottobre arriverà nelle sale italiane, distribuito da Trent Film, il film “Miracle - Storia di destini incrociati" di Bogdan George Apetri.Il film oppone visioni opposte della realtà: una fideistica, l'altra materialista; una spirituale, l'altra tenacemente razionale. Da giovedì 27 ottobre al cinema.