Ministri Meloni | dalla sovranità alimentare alla tutela delle imprese | precedenza al made in Italy

(Di sabato 22 ottobre 2022) Doveva essere «lampo» e lampo è stato. Non doveva spaventare le cancellerie europee e il governo di Giorgia, prima donna a espugnare palazzo Chigi, non le spaventa: i...

Nuovo governo,accetta l'incarico: la lista completa dei. Salvini e Tajani vicepremier . Berlusconi, Giorgiadurissima dopo le parole su Putin: "Chi non è atlantista fuori dal ...Piazza del Quirinale blindata per l'arrivo della premier Giorgiae deiper la cerimonia di giuramento dopo la quale il nuovo Governo entrerà ufficialmente in carica. Tra i primi ad arrivare Annamaria Bernini, Raffaele Fitto, Elisabetta Casellati, ...Ieri è nato il governo Meloni, prima donna premier della storia del nostro Paese. Oggi è il giorno del giuramento in Quirinale alle 10 della squadra di 24 ministri, di cui ...Matteo Salvini è al telefono durante l’ attesa prima del giuramento del nuovo governo al Quirinale. La squadra di Giorgia Meloni al completo è composta da 24 ministri.