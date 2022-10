Milano | presidio ‘Resistiamo’ dei Sentinelli contro il governo | bandiere della pace e slogan “la 194 non si tocca” – Video

(Di sabato 22 ottobre 2022) In piazza Fontana, a, la manifestazione antifascistapromossa daiil nuovo. La protesta è stata aperta dal Good News Female Gospel Choir mentre in piazza sventolano lee deidicon gli‘laici e antifascisti’, ‘la 194 non si’ e ‘viva la libertà’. Tra le associazioni presenti anche Arcigay, Famiglie Arcobaleno – associazione genitori omosessuali e il coordinamento dei collettivi studenteschi die provincia.Facebook/Giuliana Dea L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

