Milano-Cortina 2026 | Repubblica | ipotesi Marotta o Antonello per il ruolo di ad

(Di sabato 22 ottobre 2022) Con la nomina di Andrea Abodi come ministro dello sport, si ricompongono o quasi tutti i puzzle sulle governance dello sport italiano. Come riporta, adesso l’Italia può puntare a ricevere dall’Uefa l’incarico di organizzare un grande torneo calcistico, come per esempio gli Europei. Intanto, però, la Fondazioneè ancora alla ricerca di un amministratore delegato: si era parlato di Abodi, prima della sua nomina governativa che spariglia le carte. Circola un nome nuovo secondo il quotidiano romano, anzi, due. Si tratta di Giuseppee di Alessandro, entrambi attualmente ad dell’Inter, rispettivamente per la parte sportiva e per quella amministrativa. SportFace.

Agenzia ANSA

