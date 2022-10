Milan | Pioli studia il turnover in vista della sfida con la Dinamo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Stefanoper laal Monzaile lo fa con la testa alla Champions League e al prossimo avversario, ovvero laStefanoper laal Monzaile lo fa con la testa alla Champions League e al prossimo avversario, ovvero la. Esordio dal 1? minuto per Origi e Rebic al posto di Leao. Questi i due possibili due cambi del tecnico rossonero. In mezzo al campo ci sarà Pobega con Tonali mentre in difesa giocherà Dest a destra.vara la scelta delper preparare al meglio lacontro laZagabria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico che al pari del club organizza anche una comunicazione asciutta rinviando interviste legate a esponenti del vecchio Milan berlusconiano. Eppure, nelle settimane passate, proprio Stefano... Nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie A, il Milan riceve il Monza a San Siro. In vista dell'impegno in Champions League in casa della Dinamo... Il Milan ha deciso sul nuovo vice Mike Maignan. Ecco come si muoveranno i rossoneri sul mercato nelle prossime sessioni. Il punto...