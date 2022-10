Milan-Monza | Tatarusanu | “Oggi ho fatto vedere quello che so fare”

, Pioli: 'La parola turnover non mi piace'GOL SUBITI: "È dovuto a qualche disattenzione sicuramente, anche oggi sul gol di Ranocchia. Noi cerchiamo comunque di migliorare andando avanti ...Commenta per primo Ciprian Tatarusanu , portiere del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4 - 1 sul: 'Risposta alle critiche Ci saranno sempre commenti positivi e negativi, oggi sul campo ho fatto vedere quello che posso fare'. LA PALLA ...La doppietta di uno scatenato Brahim Diaz, la prima firma di Origi e il solito timbro di Leao regalano tre punti importanti ai rossoneri contro il Monza.L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il successo del "suo" Milan contro il Monza allenato da Raffaele Palladino.