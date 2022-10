Milan-Monza | Palladino | “Galliani tre anni fa già sognava questa partita”

Ilnon ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi deldi Berlusconi e Galliani . A San Siro finisce 4 - 1 per la banda guidata dal tecnico Stefano Pioli , grazie alle reti di Brahim Diaz , che ...Poker delale 4 - 1 nella sfida di San Siro valida per l'11esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I rossoneri grazie al quarto consecutivo in campionato, firmato dalla doppietta di Diaz e dai ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La doppietta di uno scatenato Brahim Diaz, la prima firma di Origi e il solito timbro di Leao regalano tre punti importanti ai rossoneri contro il Monza.