Milan-Monza LIVE 3-1 | tris di Origi | accorcia Ranocchia

(Di sabato 22 ottobre 2022)è il terzo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A: gara in programma alle 18, per quello che è un vero e...

Commenta per primo Gioie e dolori per ile per Brahim Diaz , scatta un nuovo allarme infortuni in casa rossonera. Il trequartista spagnolo ha brillato contro il, doppietta nel primo tempo, ma ha dovuto abbandonare il campo al 53' ...Sintesi2 - 0 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - Comincia ...65' GOOOLLLLL!!! ORIGIIIIII!!! Primo gol in rossonero del belga che batte Di Gregorio con un bel destro dal limite dell'area che si è insaccato all'incrocio dei ...62' Altra bella giocata di Origi che serve Messias, il quale prova ad incrociare con il destro ma la sua conclusione finisce altissima. 61' Doppia sostituzione nel Milan: Pioli ...