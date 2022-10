Milan-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il sabato pomeriggio dell’undicesima giornata del campionato di Serie A continua con l’incontro tra. Berlusconi e Galliani tornano nello stadio e contro la loro ex squadra che gli ha regalato gioie infinite. Ecco di seguito ledi. Ildi Stefano Pioli si trova in un buon momento sia di risultati che di prestazioni. In campionato i rossoneri si trovano al terzo posto con 23 punti frutto di sette vittorie (nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona per 2-1), due pareggi e una sola sconfitta contro il Napoli per 2-1. Pioli dovrà fare a meno di Maignan (ritorno nel 2023), Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic e Calabria fuori per infortunio. I rossoneri cercheranno di continuare la loro striscia positiva di risultati ...