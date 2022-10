Milan - Monza 4 - 1 diretta | Pioli porta a casa i 3 punti | Brahim protagonista

Brahim Diaz è uscito dal campo contro ilper un problema muscolare, al suo posto è entrato Charles De Ketelaere Tegola per il. Ad inizio secondo tempo infatti il folletto spagnolo, autore di una doppietta contro il, è ...Commenta per primo4 - 1 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 16', 40' pt Díaz (), 20' st Origi (Mil), 21' st Ranocchia (Mon), 38' st Leao (Mil) Assist: 40' pt Origi (Mil), 20' st Messias (Mil), 38' st Theo ...Pomeriggio di festa per i tifosi rossoneri. Il Milan ha conquistato oggi un’importante vittoria davanti al suo pubblico, allo staio San Siro di Milano, conquistando tre punti preziosi, che gli ...Tiene in ansia il Milan perché esce dal campo toccandosi ... tempo e lo spazio possibile Diaz che prende la mira e punisce il Monza. Prestazione da dimenticare in fretta. (dal 9’ st Carboni ...