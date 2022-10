Milan | concorrenza spagnola per Broja

Calciomercato.com

Probabili formazioniMonza/ Diretta tv: Pioli perde ancora Maignan (Serie A) Nel Napoli ... dove Politano e Lozano se la giocano come ala destra, Osimhen ha ladi Raspadori come ...... oltre che dagli spagnoli, anche da Manchester City,e Juventus. A farci un pensierino per battere lapotrebbe essere la stessa compagine bianconera, da sempre molto interessata ai ... Milan: c'è concorrenza per Okafor | Mercato | Calciomercato.com Milan a rischio beffa: la Juventus può soffiarlo ai rossoneri, che potrebbero guadagnare solo 5 milioni di euro ...Per i rossoneri c'è il rischio di farsi trascinare dall'atmosfera, per i brianzoli il peso del confronto Milano Milan-Monza è una overdose di emozioni. Adriano Galliani è il primo a esserne consapevol ...