Mid Term | i Repubblicani vogliono la Grande Mela

(Di sabato 22 ottobre 2022) New York, un tradizionale bastione dei democratici, ora potrebbe diventare «contendibile». La crisi della città coincide con quella del gradimento per Joe Biden. New York anticipa da sempre, nel bene e nel male, ogni nuova tendenza sulla scena globale. Difficile che i newyorkesi si scandalizzino per le inclinazioni sessuali, così come nessuno alza il sopracciglio se si esce di casa con i bigodini. Il conformismo non fa per la, dove gli shock e le provocazioni, anche le più estreme, si metabolizzano in fretta. Città di paradossi, dove sui media fa più scalpore la t-shirt con la scritta White lives matter - «le vite dei bianchi contano» facendo il verso al movimento Black Lives Matter - indossata da Kanye West a una sfilata, piuttosto che l’emergenza migranti dichiarata dal sindaco Eric Adams. Eppure, sino allo scorso 2 ottobre, non si era ...