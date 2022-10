Michel | congratulazioni a Meloni | insieme per Italia e Ue

(Di sabato 22 ottobre 2022) "a Giorgiache assume l'incarico di prima premier donna dell'. Lavoriamoa beneficio dell'e dell'Ue". Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del ...

a Giorgia Meloni che assume l'incarico di prima premier donna dell'Italia. Lavoriamo ... Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles. "La ...Il presidente del Consiglio europeo Charlesha rivolto per propriealla premier. "a Giorgia Meloni, che assumi l'incarico di prima premier donna d'Italia", ha ...(Teleborsa) - Nasce il Governo di centrodestra di Giorgia Meloni che ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la lettura della formula di rito si è così compiuto ...È il giorno del giuramento del nuovo governo di Giorgia Meloni. E dal resto del mondo arrivano le reazioni di leader dei Paesi ...