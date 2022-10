Meloni premier sente i vertici Ue e rassicura Zelensky | Sempre dalla vostra parte

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 ottobre 2022) "Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l'Italia. Adesso subito al lavoro". Sono da poco passate le 11 quando Giorgialascia il Colle in auto e affida ai social le prime parole successive al giuramento - recitato a memoria ma con una piccola aggiunta alla formula prevista ("il mio mandato") - tenuto nel Salone delle Feste del Quirinale dinanzi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'esecutivo guidatonuova presidente del Consiglio è ufficialmente in carica. La, che per l'occasione sceglie di indossare un tailleur nero, pubblica anche una foto di San Giovanni Paolo II, "un Pontefice, uno statista, un santo. Ho avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo e sono onorata che sia il Santo di questo giorno così particolare per me". Particolare anche perché caratterizzato da ...