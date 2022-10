Meloni premier ha giurato al Quirinale insieme ai ministri Governo in carica

Giorgia, onore al merito E alla fine Giorgia ce l'ha fatta. Dalla Garbatella a Palazzo Chigi a capo del governo di un grande Paese. Onore al merito. C'è riuscita anche per la disperazione degli ...Completi classici come si conviene alle occasioni istituzionali per il neo governo. L'esecutivo di 24 ministri guidati da Giorgia, prima donnanella storia della repubblica italiana, ha scelto un guardaroba istituzionale per il giuramento che si è svolto nel Salone delle Feste del Quirinale davanti al Presidente ...Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il giuramento del governo, la premier ha passato in rassegna il picchetto d ...Si sono celebrate le esequie Francesco Valdiserri nella chiesa di Santa Maria Liberatrice di Roma, nel quartiere Testaccio. Nel corso del ...