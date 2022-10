Meloni in tailleur nero al giuramento | tutte le ministre sfoggiano i pantaloni Ma le vere star sono i bambini

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una premier in total black. Giorgiaha scelto - come per le consultazioni - un completo scuro per ilda presidente del Consiglio al Quirinale.però, stavolta,...

La premier, che per l'occasione sceglie di indossare unnero, pubblica anche una foto di ... quelle del Quirinale prima, quelle di Testaccio poi, dovesi sposta - dopo una breve pausa ...La neo presidente del Consiglio, Giorgia, e' arrivata al Quirinale con unscuro e con capelli sciolti e lisci. Avvolta in una giacca con un singolo bottone e pantaloni ampi e comodi,...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Una premier in total black. Giorgia Meloni ha scelto - come per le consultazioni - un completo scuro per il giuramento da presidente del Consiglio al Quirinale. Tailleur però, stavolta, ...