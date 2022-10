Meloni e i ministri hanno giurato | il governo è in carica Domenica il passaggio di consegne con Draghi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giorgia, prima presidente del Consiglio donna della storia repubblicana, giurerà oggi, sabato 22 ottobre, alle 10, nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. L’appuntamento è per questa mattina nel salone delle Feste dove il nuovo esecutivo affronterà il primoufficiale della sua nascita. Davanti al presidente della Repubblica e al segretario generale del Quirinale, giureranno prima il presidente del Consiglio poi ila premier sarà a Palazzo Chigi per la cerimonia della campanella che segna ildicon il suo predecessore Mario. Al termine, alle 12, si terrà la prima riunione del Consiglio dei

Il giuramento di Giorgiae dei"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione". Queste le ...La prima presidente del Consiglio donna Giorgiaha scelto questo look per la cerimonia di ... Tra iprevale la cravatta scura , tranne alcune eccezioni come Giancarlo Giorgetti, verde, ...ROMA- Nasce il governo di centrodestra. Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha giurato il nuovo governo. Giorgia Meloni è la ...In una foto i ministri del governo Meloni (Foto di Ansa) Dopo la presidente del Consiglio, si sono alternati i due vice premier Tajani e Salvini, poi i ministri senza portafoglio e a seguire tutti gli ...