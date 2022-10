Meloni al potere | il femminismo di sinistra ha perso Maalox per la Gruber

Il luminare esorta il governoa realizzare " un piano dettagliato " con i fondi del Pnrr , "... L'umanità, o ilpolitico, è come un guidatore che deve condurre un'auto su una strada molto ......di consegne tra il presidente uscente Mario Draghi e il nuovo capo dell'esecutivo Giorgia. ... Di fatto rappresenta l'oggetto del passaggio di, oltre che lo strumento utilizzatto per dare ...Bruxelles si congratula, la elogia perché prima premier donna e la invita a cominciare subito il lavoro insieme, all'interno delle due famiglie dell'Unione europea e della Nato ...Prova ne è, una Marine Le Pen che gioisce con moderazione: «Estendo a Meloni, nuova presidente del Consiglio italiano, e a Matteo Salvini, vice, i miei auguri. Ovunque in Europa, i patrioti stanno ...