Meghan Markle esce allo scoperto | il commento sulla regina Elisabetta lascia tutti senza parole

Leggi su howtodofor

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sono passati quasi due mesi dalla morte dellama anche se passata a miglior vita la sovrana inglese fa ancora parlare di sé e questa volta a esprimersi è stata, la quale avrebbe fatto alcune delle dichiarazioni importanti e inaspettate. Ledella duchessa sono state riportate su un magazine americano. Come ricorderete in questo periodo sarebbe dovuto uscire un filmvita die Harry ma con la morte della Sovrana d’Inghilterra l’uscita del film è stata posticipata. In molti hanno pensato che quel film possa raccontare verità scabrosecorona e che potrebbero, attraverso quello, saltare fuori delle indiscrezioni fin ora tenute segrete. Pertanto il biopic per ora è tenuto da parte in ...