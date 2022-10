Mason Mount può lasciare il Chelsea | che punta a Pellegrini della Roma

Leggi su dailynews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lorenzoè uno dei giocatori che i blues avrebberoto per eventualmente sostituireha ancora un’intera stagione a disposizione per il rinnovo e si prevede un prolungamento per lui, ma l’accordo potrebbe richiedere tempo. Ilsta già iniziando a guardarsi intorno, con vari profili varati per eventualmente sostituire il talento L'articolo