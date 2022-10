Martina Franca | caduta in cisterna dell’acqua piovana | morta 74enne Nell' agro

La Gazzetta del Mezzogiorno

... originaria di Ceglie Messapica , è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco all'interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana nelle campagne in territorio di, in ...E' durata appena otto minuti la giornata di Antonio Giovinazzi. Il pilota diha avuto la possibilità di guidare nuovamente la Haas nel corso della prima sessione di prove libere a Austin, ma purtroppo per lui l'ha sfasciata subito al muro, danneggiando l'ala e ... Un «pezzo» di Martina Franca ai Mondiali di calcio in Qatar Una donna di 74 anni, originaria di Ceglie Messapica, è annegata in una cisterna dell’acqua piovana. È accaduto in contrada Cuoco, territorio di Martina Franca. La donna è accidentalmente caduta nella ...In piazza Roma, davanti Palazzo Ducale di Martina Franca, domenica 23 ottobre, dalle ore 11.00, sarà a disposizione una teca. Chi vorrà partecipare potrà lasciare nella teca una propria ciocca di ...