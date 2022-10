Marito e moglie trovati morti a Taranto C' è l' ipotesi dell' omicidio-suicidio

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Si chiamano Robertoi Santi e Silvia Di Noisenza vita aquesta sera in due posti diversi. Lui aveva 50 anni ed era sottufficialea Marina Militare, lei era di due anni più grande e lavorava come infermiera.vivevano nello stesso appartamento di viale Virgilio 39. Una coppia tranquilla viene descritta, che viveva bene, e per la quale le preoccupazioni erano rappresentate dai problemi di salute. La coppia ha un figlio che vive e lavora all'estero. Il medico legale ha confermato che la donna è morta per soffocamento ma sul suo corpo non sono statisegni evidenti di violenza. L'uomo, invece, si è impiccato in una villa ...

È vero, io e Annamaria litigavamo come normalmente accade traquando qualcosa non va. Sfido chiunque a dire che con il proprio partner non abbia litigato'.24 ott 22 Due persone,rispettivamente di 75 e 67 anni, sono rimaste ferite in modo grave, ma non sono in pericolo di vita, a causa di una forte esplosione che si è verificata, per cause in corso di ...Oggi parliamo, dunque, di Anselma Dell’Olio, giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista, ruoli importantissimi, svolti durante l’arco della sua carriera e biografia che l’hanno fatta ..."Non l'ho uccisa io. Io ero innamorato di mia moglie e di certo la sua morte ha provocato un immenso dolore nel mio cuore. Attualmente soffro di depressione". Lo afferma, in una nota, Paolo Foresta, d ...