(Di sabato 22 ottobre 2022) Pierpaolo, direttore tecnico dell’, spiega così ildella società friulana, in un’intervista e a La Stampa Pierpaolo, direttore tecnico dell’, spiega così ildella società friulana, in un’intervista e a La Stampa. Le sue dichiarazioni: «Raccogliamo quanto seminato e il nostro segreto è il senso d’identità che ci permette di dare sostanza a ciò che pensiamo. Da noi arrivano ragazzi giovani che si sono parte di un progetto da valorizzare e crescere. Il nostro campionato può essere sorprendente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Da questi blocchi di tre tonnellate, depositati sul fondoa una distanza di 800 metri l'uno ... Io però non perdo la speranza e viperché" Fulvio Cerutti 05 Ottobre 2022Non so se mi. Monza - Fiorentina - Roma - Sassuolo e Inter sono state messe al muro nelle ultime cinque dai bianconeri di Sottil e. Se rivedremo anche stasera la stessa Udinese non so ... Marino: «Vi spiego il modello Udinese» Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, spiega così il modello della società friulana, in un’intervista e a La Stampa Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, spiega così il modello ..."Si è trattato di un gesto del tutto involontario", ecco come l'avvocato difensore di Marino Giuliani, 79 anni, ha spiegato la morte della moglie dell'uomo, Valeria Baldini, 77 anni… Leggi ...