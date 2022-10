Marina Massironi | chi è | età | carriera | chi è il marito | oggi | figli | foto | Instagram | Giacomo Poretti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti dianche due attrici meravigliose, amiche e colleghe insieme a teatro con lo spettacolo ‘Ilinvisibile’. Stiamo parlando di Maria Amelia Monti e, che si racconteranno a cuore aperto: dallaall’amore. View this post onA post shared by Edoardo Erba (@erbaedoardo) Dagli esordi al debutto dicome attriceè nata a Legnano il 16 maggio del 1963. Sappiamo che si è diplomata nel 1982 e che ha lavorato per un anno come corrispondente in lingue estere, iniziando nel frattempo a studiare recitazione. Due anni dopo, ...