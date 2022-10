Marina Calderone | il legame con San Pier Niceto della nuova ministra del Lavoro

(Di sabato 22 ottobre 2022) . Originaria di SanElvira, 57 anni, ha sempre avuto unspeciale con la cittadina in...

...42 Pensioni,: "Affronterò temi ascoltando le parti sociali" In riferimento al suo atteggiamento sulla Legge Fornero sulle pensioni, il nuovo ministro del Lavoro,Elvira, ha ...Lo ha detto la neo ministra del Lavoro,, lasciando il Quirinale al termine della cerimonia del ...Il presidente dell'associazione di categoria si è detto soddisfatto dalle scelte operate dal neo premier Giorgia Meloni per il mondo del lavoro e la tutela del tessuto imprenditoriale ...Intervista a Marina Calderone Ministra del Lavoro: "Sono per l'ascolto e il dialogo, certamente sarà mio compito ascoltare tutti e dare attenzione alle istanze di tutti" ...