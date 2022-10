Marco Mengoni | non mi dite che sono bello | vi spiego la mia malattia

A Sette: "Vorrei spendere, ma non ci riesco. I miei mi hanno insegnato a essere misurato. Mi sono confezionato da solo pure le tende di casa". Il Corriere della Sera Sette intervista. Racconta di aver sofferto di dismorfismo, un disturbo che spinge chi ne soffre a vedere i propri difetti fisici molto più grandi di quanto siano in realtà o vederne anche di inesistenti.Le classifiche Airplay della settimana dal 14 al 20 ottobre vedono al primo posto i Pinguini Tattici Nucleari con il singolo "Ricordo", mentrescende in seconda posizione con "Tutti i miei ricordi". Nella chart degli artisti esordienti più trasmessi si confermano, anche per questa settimana, i Doctum con "Whip". Ecco tutte le ...Il cantante Marco Mengoni in un'intervista a Sette parla della malattia psicologica che lo affligge così come ha afflitto sua madre e sua nonna. Ecco di cosa si tratta.Marco Mengoni durante un’ultima lunga intervista si è sfogato esponendo quali siano le sue paure soprattuto a livello sociale e politico. Il ...