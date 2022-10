(Di sabato 22 ottobre 2022) Un week end dedicato alla messa a fuoco dell’importanza deiloro salvaguardia contro i contraffattori del prodotto. L’Archivio didi Napoli, diretto da Candida Carrino, conclude (per il momento) così nella sua sede di Piazzetta Grande Archivio ilsuistorici, di cui, fra gli innumerevoli faldoni conservati nei suoi 70 km di scaffali, conserva la memoria. La prima tappa, il 24 e 25 settembre, ha puntato i riflettori sui brevetti e trestorici napoletanifashion conosciuti nel mondo. Stavolta, nella sontuosa sala Filangieri dell’Archivio, altri documenti sue privative saranno in mostra nelle bacheche e, nel contempo, si susseguono, nel week end del 22 e 23 ottobre 2022, due incontri che intrecciano ...

Il Denaro

La prima tappa, il 24 e 25 settembre, ha puntato i riflettori sui brevetti e trestorici napoletani della fashion conosciuti nel mondo. Stavolta, nella sontuosa sala Filangieri dell'Archivio, ...In calo anche ledie prodotti industriali, così come i reati legati agli stupefacenti. Per quanto riguarda Rimini, invece, rispetto allo scorso anno le denunce sono in aumento ... Marchi e contraffazioni, all'Archivio di Stato focus sull'importanza della tutela del made in Italy - Ildenaro.it Un week end dedicato alla messa a fuoco dell’importanza dei marchi e della loro salvaguardia contro i contraffattori del prodotto. L’Archivio di Stato di Napoli, diretto da Candida Carrino, conclude ( ...Un week end dedicato alla messa a fuoco dell’importanza dei marchi e della loro salvaguardia contro i contraffattori del prodotto. L’Archivio di Stato di Napoli, diretto da Candida Carrino, conclude ( ...