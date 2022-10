Manuela Moreno Tg2 | “Tra Prezzolini e James Bond | il backstage della nomina di Sangiuliano”

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ieri pomeriggio a Saxa Rubra, i corridoi erano deserti e tutte le tv accese sulla diretta dal Quirinale, quando la voce di Giorgia Meloni ha pronunciato il nome del direttore come ministroCultura, da alcune delle redazioni è partito un applauso. Erano giorni che ci si interrogava: diventerà direttore del Tg1 o ministro? Lui dissimulava. Una settimana fa gli ho chiesto: ‘insomma come devo chiamarti?’ Lui ridendo ha risposto: chiamami Gennaro!”, inviata specialetestata e da 3 anni curatrice e conduttrice dell’approfondimento ‘Tg2Post’, racconta così all’Adnkronos come al Tg2 è stata accolta ladel direttore Gennaroa ministroCultura. Sull’incarico al governo,ha ...