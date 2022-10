Manuel Bortuzzo di nuovo single | è finita con Angelica Benevieri

Leggi su diredonna

(Di sabato 22 ottobre 2022) Archiviata la storia con Lulù Selassiè, di cui si era innamorato durante la loro esperienza comune al Grande Fratello Vip,sembrava avere ritrovato la serenità al fianco della tik toker, conosciuta nel corso dell’estate 2022. E invece anche questa love story, ufficializzata un paio di mesi fa sui social con un bacio appassionato, è già giunta al termine. A renderlo noto è stata la stessa ragazza, che ha voluto annunciarlo ai suoi follower, in cui chiarisce di essere stata lei a prendere la decisione definitiva: “L’ho lasciato io“. Arrivare a questo punto è stato però, a suo dire, inevitabile: “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare – ha scritto-. Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità. Dalle brutte esperienze imparerete ...