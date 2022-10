Manovra e energia le prime sfide del nuovo governo | nodo scostamento

(Di sabato 22 ottobre 2022) La priorita' e' affrontare l'emergenza. Un vero e proprio mantra per ile soprattutto per il prossimo inquilino di via XX Settembre, che da li' dovra' partire per costruire la ...

...e' affrontare l'emergenza. Un vero e proprio mantra per il nuovo governo e soprattutto per il prossimo inquilino di via XX Settembre, che da li' dovra' partire per costruire laper il ...... flat tax, misure sulle pensioni per scongiurare il ritorno della legge Fornero, scostamento di bilancio per unashock che affronti la crisi dell'. Sarà indispensabile, per un governo ...La priorita' e' affrontare l'emergenza energia. Un vero e proprio mantra per il nuovo governo e soprattutto per il prossimo inquilino di via ...Al lavoro sui dossier giustizia, Pnrr e immigrazione. E Standard and Poor's conferma il rating dell'Italia Non ci sarà tempo per annoiarsi. Un'iperbole ma fino a un certo punto. Il governo Meloni, nat ...